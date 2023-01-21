الأنظار تتجه صوب رونالدو خلال مباراة النصر والاتفاق

يبدأ كريستيانو رونالدو رحلة جديدة يوم الأحد، عندما يخوض اللاعب البالغ من العمر 37 عاما أول مباراة رسمية له مع فريقه الجديد النصر ضد الاتفاق في دوري "روشن" السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد أن حقق كل ما كان يأمله في أوروبا.

ويستقبل النصر ضيفه الاتفاق مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من البطولة على ملعب "مرسول بارك".

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ويحتل النصر وصافة ترتيب المسابقة بـ 30 نقطة جمعها من 13 مباراة، فيما يأتي الاتفاق عاشرًا بـ 16 نقطة من عدد المباريات ذاته.

ويأمل الفريقان في تعويض إهدارهما للنقاط بالجولة الأخيرة، إذ تعادل النصر مع الشباب بدون أهداف وخسر الاتفاق من الفتح خارج قواعده.

وذكّر قائد البرتغال الجماهير بموهبته عندما سجل هدفين في مباراة ودية يوم الخميس، قاد خلالها فريق كأس موسم الرياض المكوّن من لاعبي النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان بقيادة ليونيل ميسي.



وسجل رونالدو ركلة جزاء وتابعها باحتفاله الشهير قبل أن يسجل مرة أخرى من متابعة ضربة رأس ارتدت من القائم ليبدأ فصلا جديدا في مسيرته بعد شهر من مسيرة مخيبة للآمال في كأس العالم.

وقال رونالدو في تعليق على حسابه في تطبيق إنستغرام مع بعض الصور بينها صورة وهو يحمل جائزة أفضل لاعب في المباراة: سعيد للغاية بالعودة للملعب والتسجيل!! من الجيد رؤية بعض الأصدقاء القدامى.

وقال رونالدو عند تقديم النصر له في وقت سابق من الشهر الحالي: فخور للغاية باتخاذ هذا القرار الكبير في حياتي. في أوروبا أنجزت مهمتي، لقد فزت بكل شيء، لعبت في أهم الأندية في أوروبا والآن أصبح التحدي جديدا في آسيا.

وغاب رونالدو، الذي انضم للنصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، عن مباراتين في الدوري للنادي بسبب إيقافه مباراتين بقرار من الاتحاد الإنجليزي لإسقاط هاتف من يد أحد المشجعين في أبريل الماضي.