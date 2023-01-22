اجتماع طارئ في الزمالك

دعا مرتضي منصور رئيس الزمالك لعقد اجتماع طارئ لمجلس إدارته لبحث مصير الجهاز الفني للفريق بعد الخسارة صفر - 3 أمام الأهلي في القمة 125 بالدوري المصري لكرة القدم.

وقال مرتضي منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" يوم السبت: دعا مرتضي منصور مجلس ادارة نادي الزمالك لاجتماع طارئ الساعة 11 مساء اليوم لبحث مصير فيريرا.

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وعزز الأهلي صدارته لبطولة الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه 3 - صفر على غريمه التقليدي الزمالك، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 14 من المسابقة.

وتقدم الأهلي عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 61، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل شريف الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

ورفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن فيوتشر الوصيف.

على الجانب الأخر تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث.