ميسي ينافس مبابي وبنزيمة على جائزة أفضل لاعب في العالم

سينافس الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده في نهاية العام الماضي والفرنسي كيليان مبابي زميله في باريس سان جيرمان والذي سجل ثلاثة أهداف في نهائي قطر 2022 على نيل جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.



وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الجمعة القائمة المختصرة التي تضم ثلاثة لاعبين والتي شملت أيضا الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني والذي لم يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الماضية بسبب الإصابة.



وضمن قائمة المرشحات الثلاث لنيل جائزة أفضل لاعبة في العالم الإنجليزية بيث ميد لاعبة أرسنال والأميركية أليكس مورجان إضافة للإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة.



كما أعلن الفيفا قائمة المرشحين لنيل جائزة بوشكاش لأجمل هدف في العام ومن بينهم البولندي مارسين أوليكسي لاعب فارتا بوزنان بهدفه في مرمى ستال رزيزف في الدوري البولندي والفرنسي ديميتري باييه لاعب أولمبيك مرسيليا بهدفه في مرمى باوك اليوناني ضمن بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.



كما ينافس البرازيلي ريتشارليسون بهدفه في مرمى منتخب صربيا في كأس العالم بقطر 2022.



وسيقيم الفيفا حفلا خاصا لتوزيع جوائز الأفضل في باريس يوم 27 فبراير الجاري.

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