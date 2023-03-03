المنتخب السعودي يفوز على قرغيزستان في كأس آسيا للشباب

فاز المنتخب السعودي على قرغيزستان 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة على ستاد بونيودكور في طشقند، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً المقامة في أوزبكستان.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز اليابان على الصين 2-1 على ستاد جار.

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وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجل المنتخب السعودي هدف الفوز في الدقيقة 50 عبر ضربة جزاء نفذها عبدالله رديف.

وفي المباراة الثانية، قلب منتخب اليابان تأخره بهدف أمام المنتخب الصيني إلى فوز 2 - 1.

وتقدم المنتخب الصيني في الشوط الأول بهدف سجله الياباني هاياتو تاناكا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة السابعة، قبل أن يسجل المنتخب الياباني هدفين عن طريق ناوكي كوماتا (67 و70).

وبهذه النتائج تصدر المنتخب الياباني ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام السعودية، في حين بقي رصيد الصين وقرغيزستان خالياً من النقاط.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي تقام مبارياته يومي 11 و12 مارس.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2023 في إندونيسيا.