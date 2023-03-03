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أشرف حكيمي
حكيمي يواجه تهمة الاغتصاب

توجيه تهمة الاغتصاب إلى حكيمي نجم المغرب وسان جيرمان

باريس - فرانس برس
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وُجهت، الجمعة، تهمة الاغتصاب إلى نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي، حسب ما أفاد مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) لوكالة فرانس برس.

واستجوب المدعون العامون، الخميس، حكيمي بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في 25 فبراير الماضي.

وقال المدعون إن رقابته القضائية تمنعه من التواصل مع الفتاة. ومع ذلك، فهو مخوّل بمغادرة الأراضي الفرنسية.

كان حاضرًا في تدريبات النادي صباح الجمعة وبدا مبتسمًا حين دخل أرض الملعب وفق ما لاحظ صحافي وكالة فرانس برس. ورفض النادي الباريسي التعليق على التطورات مباشرة، قبل أن يعلن في وقت لاحق أن حكيمي "سيعود إلى المسابقات الأسبوع القادم".

وأوكل التحقيق الأولي الذي فتحه مكتب المدعي العام في نانتير الاثنين إلى قاضي تحقيق.

ولم ترد محامية اللاعب فاني كولان على اتصال من وكالة فرانس برس، علمًا أنها أكدت لصحيفة "لو باريزيان" الثلاثاء أن الاتهامات "كاذبة" وأن حكيمي "هادئ" و"تحت تصرف العدالة".

واستمع المحققون الى الشابة الأربعاء، حسب ما أفادت مصادر مطلعة.

وقالت محامية المدعية راشيل فلور باردو لفرانس برس: لقد أخذنا علمًا بقرار الاتهام. موكلتي تحافظ على كل أقوالها. لقد اختارت التحدث إلى العدالة حصريًا ولا ترغب في نشر القضية، خاصة حفاظًا على سلامتها.

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