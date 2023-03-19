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ميسي خلال المباراة

رين يفوز على سان جيرمان.. والجمهور "يستهجن" ميسي

باريس - د ب أ
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فاز فريق رين على مضيفه باريس سان جيرمان 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز موناكو على أجاكسيو 2 - صفر، ومونبيلييه على كليرمون فوت 2 - 1 ، وستراسبورغ على أوكسير 2 - صفر، وتعادل تروا مع ستاد بريست 2 - 2 ، ولوريان مع نيس 1-1 .

وسجل هدفي رين كارل توكو ايكامبي وأرنود كاليموندو في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و48.

ورفع رين رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند 66 نقطة في صدارة الترتيب.

وشهد اللقاء صافرات استهجان من الجماهير الباريسية ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب عدم رضاهم على مستواه خلال الفترة الأخيرة.

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