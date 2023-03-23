كركيتش عقب اعتزاله: ترك برشلونة من أصعب لحظات حياتي

أعلن لاعب كرة القدم الإسباني بويان كركيتش (32 عاما) رسميا يوم الخميس، عن اعتزاله اللعب بعد عدة مواسم شهدت تنقله بين عدة أندية عقب رحيله عن برشلونة الإسباني.

ووصف كركيتش رحيله عن برشلونة إلى ستوك سيتي الإنجليزي بأنه كان من أصعب اللحظات في مسيرته الكروية.

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وترك كركيتش فريق فيسيل كوبي الياباني في بداية العام الحالي منهيا بذلك مسيرته الاحترافية، التي بدأها في برشلونة عام 2007 ثم انتقل إلى روما في 2011، وعاد إلى برشلونة في 2013 بعد موسم واحد في صفوف ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة من روما.

وبمجرد عودته إلى برشلونة، أعاره النادي الكتالوني إلى أياكس الهولندي؛ حيث قضى في صفوفه موسما واحدا قبل الانتقال بشكل نهائي إلى ستوك سيتي في يوليو 2014.

وكان مارك هيوز المدرب الأسبق لفريق ستوك سيتي وريان شوكروس اللاعب السابق للفريق من بين من أرسلوا التحية إلى كركيتش، حيث تم عرض هذه التحية خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله قرار الاعتزال.

كما شهد المؤتمر رسائل تحية من لاعب التنس الإسباني الشهير رافاييل نادال ونجوم كرة القدم السابقين الفرنسي تييري هنري والإسبان أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز وجيرارد بيكيه والهولندي باتريك كلويفرت.