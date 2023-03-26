كلمات قاسية بين لاعبي هولندا بعد الهزيمة المدوية من فرنسا

كشف المدافع الهولندي، نيثن آكي، يوم الأحد، أن لاعبي منتخب بلاده وجهوا بعض الكلمات القاسية لبعضهم البعض بعد الخسارة 4-صفر أمام فرنسا في باريس يوم الجمعة الماضي في مباراتهم الافتتاحية في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.



وتلقت هولندا هزيمة ثقيلة على استاد فرنسا، حيث تأخروا بثلاثة أهداف في أول 23 دقيقة في أول مباراة للمدرب رونالد كومان في فترته الثانية.



وأبلغ آكي مؤتمرا صحافيا عشية مباراة هولندا الثانية بالمجموعة الثانية أمام جبل طارق في روتردام يوم الاثنين: كانت هناك بعض الكلمات الصعبة بعد المباراة، وكان هو الوضع ذاته خلال تحليل المباراة في اليوم التالي. لكن يجب أن نكون واضحين. أعتقد أنه من الجيد أن نقول لبعضها البعض الحقيقة.



لكنه قال إن هذا الموضوع تم غلقه تماما الآن، وأضاف "ناقشنا ما يجب أن نفعله بشكل أفضل في المباراة القادمة والمستقبل".



"لقد انتهى الأمر. يجب أن نتعلم من هذا كفريق، ولكن أيضا بشكل فردي. أهم شيء هو كيفية العودة في المباراة المقبلة".



واستعادت هولندا الآن أيضا كودي غاكبو بعد إصابته بالإنفلونزا التي أجبرته على الغياب عن رحلة فرنسا، لكن كومان قال إنه سيتخذ قرارا بشأن ما إذا كان مهاجم ليفربول سيلعب ضد جبل طارق يوم الاثنين.



وقال كومان في نفس المؤتمر الصحافي يوم الأحد: ما إذا كان الفريق قد تجاوز صدمة الهزيمة من فرنسا أم لا، لا أدري. اللاعبون ينتقدون أنفسهم. لقد قيل الكثير في استخلاص المعلومات، حول بنائنا وقوة اللعب.



وأضاف المدرب الهولندي: جبل طارق سيكون فريقا مختلفا تماما لكن ما رأيته أمام فرنسا كان مخيبا للآمال. ولم أتوقع ذلك. علينا الفوز على جبل طارق الآن. الفوز أولا ثم تسجيل الكثير من الأهداف.

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