كلوب ينتظر "رد فعل" من لاعبيه

ينتظر يورغن كلوب مدرب ليفربول رد فعل من فريقه متراجع المستوى، حين يواجه أرسنال يوم الأحد عقب تعادل باهت دون أهداف مع تشيلسي بمنتصف الأسبوع بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والذي جاء بعد سلسلة نتائج محبطة.



وتراجع ليفربول مركزين ليصبح الثامن في جدول الدوري عقب التعادل يوم الثلاثاء الماضي ويملك 43 نقطة من 28 مباراة بفارق عشر نقاط عن المربع الذهبي.



وبعد النتيجة في ستامفورد بريدج أخفق فريق كلوب في تحقيق الفوز في أربع مباريات متتالية بجميع المسابقات خلال موسم غير مستقر للنادي.



ورغم أنه حقق فوزا واحدا في آخر ثماني مباريات في أنفيلد يحتفظ ليفربول بسجل ممتاز في المباريات على أرضه بالدوري هذا الموسم، وكان ليدز يونايتد الفريق الوحيد الذي تغلب عليه بعقر داره.



وقال كلوب إن فريقه يود البناء على ذلك حين يستضيف المتصدر أرسنال، وهو أول زائر إلى أنفيلد منذ الفوز الكاسح على مانشستر يونايتد 7-صفر في مطلع الشهر الماضي.



وأبلغ الصحافيين يوم الجمعة: هذه المباراة (أمام تشيلسي) مضت ولدينا فرصة أخرى الآن، سنجرب مرة جديدة ونحتاج إلى دعم أنفيلد.



"نحن على أرضنا ولا يزال بإمكاننا إظهار رد فعل والتحسن".



ورغم الهزيمة خارج ملعبه 3-2 من أرسنال في المواجهة الأولى بينهما هذا الموسم في أكتوبر تفوق ليفربول ست مرات على أرضه أمام المنافس اللندني، وسجل ثلاثة أهداف على الأقل في كل مناسبة.



وامتدح كلوب نظيره ميكيل أرتيتا قائلا إن المدرب الإسباني يؤدي عملا "مبهرا للغاية" بعد احتلال الصدارة بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي الذي تتبقى له مباراة.



وتابع: أرسنال مجهز جيدا، بارع في التحول للهجوم ويتمتع باستقرار، أعتقد أن ميكيل استحق كل دقيقة بالنادي عندما لم تمض الأمور بشكل جيد في وقت سابق لأنه الآن على القمة.



وعاد المدافع فيرجيل فان دايك والجناح لويس دياز ولاعب الوسط تياغو ألكانتارا إلى التدريبات لكن ربما يكون من المبكر الدفع بدياز، ويتوقع كلوب أن تكتمل لياقته عند زيارة ليدز يونايتد يوم الاثنين المقبل.

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