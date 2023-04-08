دورة تشارلستون.. أنس جابر إلى نصف النهائي للعام الثالث تواليا

بلغت التونسية أنس جابر المصنفة ثانية نصف نهائي دورة تشارلستون الأميركية في كرة المضرب ذات الـ500، للعام الثالث توالياً، بفوزها الجمعة على الروسية آنا كالينسكايا 6-0 و4-1 ثم بالانسحاب بسبب المرض.

وستلاقي جابر، وصيفة ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي، في الدور المقبل الروسية داريا كاساتكينا المصنفة ثالثة والفائزة على الأميركية ماديسون كيز التاسعة 6-7 (5-7) و6-4 و6-2، في مواجهة بين بطلتين سابقتين للدورة.

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وهذا الفوز الثاني توالياً لجابر على كالينسكايا، لتبلغ ثاني نصف نهائي هذه السنة، بعد أديلايد الأسترالية في يناير.

قالت جابر (28 عاماً) الباحثة عن خوض النهائي الحادي عشر في مسيرتها: أتمنى شفاء سريعاً لآنّا. أعتقد انها كانت مباراة رائعة لي. قمت بكل شيء كما يجب واستمعت إلى مدربي، بنسبة 100%، للمرة الأولى في مسيرتي.

وستكون المواجهة السابعة بين جابر وكاساتكينا، إذ تتقدّم التونسية 4-2، وفازت في آخر أربع مباريات.

وهذا الفوز الخامس في تسع مباريات لجابر هذا العام، علماً انها غابت عن دورتي دبي والدوحة بسبب عملية جراحية بسيطة في الركبة، عقب خروجها المبكر من الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى.

يذكر أن جابر حققت نتائج إيجابية في تشارلستون في الموسمين الماضيين حيث بلغت المباراة النهائية العام الماضي والدور نصف النهائي في العام الذي سبقه.