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مانشستر
احتفال ماكتوميناي بهدفه

مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث مؤقتا

مانشستر - رويترز
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صعد مانشستر يونايتد موقتاً للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه إيفرتون المكافح لتجنّب الهبوط 2-0، السبت في افتتاح المرحلة من 30 من بطولة إنجلترا في كرة القدم.

وبفوزه الثاني توالياً، رفع يونايتد رصيده إلى 56 نقطة، بفارق 16 عن أرسنال المتصدر الذي يحلّ على ليفربول الأحد، ومتقدماً بفارق ثلاث عن نيوكاسل الذي يحل في وقت لاحق على برنتفورد وقد يستعيد المركز الثالث بفارق الأهداف.

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وسجّل هدفي الفوز لفريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ لاعب الوسط الاسكتلندي سكوت ماكتوميني (36) والفرنسي البديل أنتوني مارسيال (71).

ويستعد يونايتد الذي اراح قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران ولعب بدلاً منه هاري ماغواير، لمواجهة إشبيلية الإسباني الخميس المقبل، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، كما سيخوض نصف نهائي الكأس أمام برايتون في 23 الجاري على ملعب ويمبلي.

استعاد أيضا صانع لعيه الدنماركي كريستيان إريكسن المشارك في آخر ربع ساعة بعد غياب بسبب الاصابة، فيما خرج راشفورد، صاحب 28 هدفاً هذا الموسم، وهو يعرج في آخر عشر دقائق.

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