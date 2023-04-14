مفاجأة.. إدارة بايرن قررت طرد ماني لولا تدخل "المجني عليه"

كشفت تقارير صحافية ألمانية أن إدارة بايرن ميونخ كانت بصدد طرد لاعبها السنغالي ساديو ماني بعد لكمه زميله ليروي ساني، لولا تدخل الأخير.

وأوقف النادي الألماني يوم الخميس مهاجمه السنغالي إثر مشادة مع زميله في غرف الملابس، بعد انتهاء مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد مانشستر سيتي الإنجليزي والتي خسرها الفريق 0-3.

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وأصدر النادي البافاري بيانا أكد فيه إيقاف ماني للمباراة ضد هوفنهايم السبت في الدوري الألماني "بسبب سوء السلوك بعد مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي".

وأضاف: لن يكون ساديو ماني ضمن تشكيلة الفريق لمباراتنا البيتية ضد هوفنهايم كما سيتم تغريمه بمبلغ لم يحدده.

وكشفت صحيفة "بيلد" أن ساني تدخل وتواصل مع إدارة النادي بعد الشائعات التي ترددت حول فسخ عقد ساديو ماني عقب الواقعة التي حدثت بينهما.

وطالب الدولي الألماني الإدارة بعدم القيام بتلك الخطوة، بالإضافة إلى عدم توقيع عقوبة مغلظة على زميله.

وانتقل ماني إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي بعد 6 أعوام قضاها في ليفربول حقق خلالها 6 بطولات مختلفة، إلا أنه منذ انتقاله لألمانيا لم يحظ بوقت جيد، إذ تعرض ماني لإصابة أبعدته عن كأس العالم كما تغير مدرب بايرن ميونخ في منتصف الموسم ما تسبب بقلة مشاركاته في موسمه الأول.