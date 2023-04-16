سان جيرمان يخطو بثبات نحو اللقب بالفوز على لانس

خطا باريس سان جيرمان المتصدر خطوة هامة نحو إحراز لقبه الحادي عشر وتحطيم الرقم القياسي بفوزه الصريح على وصيفه لانس 3-1 السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.
ورفع سان جيرمان رصيده الى 72 نقطة مقابل 63 للانس الذي قد يفقد الوصافة لصالح مرسيليا الذي يتخلف عنه بفارق نقطتين ويلتقي تروا الاحد.
وفي حال قدر لفريق العاصمة التتويج، سينفرد بالرقم القياسي في عدد الالقاب (11) الذي يتقاسمه حاليا مع سانت اتيان بعشرة القاب لكل منهما.
بدأ لانس الذي لم يخسر اي من مبارياته السبع الاخيرة (5 انتصارات وتعادلين)،المباراة ضاغطا على مضيفه وكاد يفتتح التسجيل عبر الغاني ساليس عبد الصمد الذي سدد الكرة باتجاه المرمى لكن الحارس الايطالي جانلويجي دوناروما تصدى لمحاولته ببراعة بعد مرور دقيقتين.
ثم دخل سان جيرمان ايقاع المباراة ثم كانت نقطة التحول لدى طرد عبد الصمد لارتكابه خطأ ضد الظهير الايمن المغربي اشرف حكيمي (19).
واستغل سان جيرمان النقص العددي في صفوف منافسه ليفتتح التسجيل عبر كيليان مبابي بعد تبادل الكرة مع لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا قبل أن يسددها بمساعدة القائم في الشباك (31).
والهدف هو العشرون لمبابي هذا الموسم، لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين بفارق هدف عن مهاجم ليل الكندي جوناثان ديفيد.
وحسم سان جيرمان نتيجة المباراة عندما اضاف فيتينيا الهدف الثاني بتسديدة من 25 مترا، مسجلا هدفه الاول هذا الموسم (37) قبل ان يضيف الأرجنتيني ليونيل ميسي الثالث اثر تمريرة بالكعب من مبابي (40).
وفي الشوط الثاني، قلص لنس الفارق عبر البولندي برزيميسلو فرانكوفسكي من ركلة جزاء اثر لمسة يد من الاسباني فابيان رويس داخل المنطقة (60).
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