الخسارة من الأهلي تجبر مدرب الترجي على الاستقالة

كشف المدرب نبيل معلول أنه استقال من تدريب الترجي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم قبل أكثر من عام من نهاية عقده يوم السبت.



وتلقى الترجي هزيمة كبيرة 3-صفر أمام ضيفه الأهلي المصري في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.



وأضاف معلول في صفحته في "فيسبوك": قررت الانسحاب وتقديم استقالتي لرئيس النادي.



"أتفهم حزن وخيبة جماهير الترجي بعد هذه الخسارة الصعبة، وأعتذر لكافة الجماهير عن عدم تمكنا من إدخال الفرحة ليلة أمس في قلوب جماهيرنا العريقة".



"في الفترة الأخيرة لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لي ولبقية الإطار الفني واللاعبين لعدة أسباب يطول شرحها في الظرف الحالي، لكنني حاولت بكل ما في وسعي إيجاد الحلول المناسبة وتجاوز الصعوبات وتحقيق أفضل ما يمكن من النتائج".



وتسببت الهزيمة أمام الأهلي في حالة غضب عارمة بين جماهير الترجي على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبت برحيل معلول.



واقترب الفريق، الفائز بلقب دوري الأبطال أربع مرات آخرها في 2019، من وداع البطولة إذ يحتاج إلى الفوز بفارق أربعة أهداف على الأهلي في القاهرة.



وعاد معلول، البالغ عمره 60 عاما، لتدريب الترجي لفترة ثالثة في يونيو من العام الماضي بعد إقالة راضي الجعايدي بعقد يمتد حتى منتصف 2024.



وتلقت آمال الترجي في الحفاظ على لقب الدوري التونسي للموسم السابع على التوالي ضربة قوية بعد خسارته أمام الصفاقسي والإفريقي في آخر جولتين من مرحلة التتويج.



ويحتل الترجي المركز الخامس في مرحلة التتويج برصيد 11 نقطة متأخرا بسبع نقاط عن النجم الساحلي المتصدر.

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