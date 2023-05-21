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مانشستر سيتي
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سيتي يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي بالفوز بهدف على تشيلسي

مانشستر - رويترز
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احتفل مانشستر سيتي، الذي يتطلع لحصد الثلاثية، بحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 1-صفر على تشيلسي بهدف جوليان ألفاريز في ظهوره الأخير على ملعب الاتحاد هذا الموسم يوم الأحد.

وحقق سيتي، الذي ضمن حصد اللقب بعد خسارة أرسنال أمام نوتنغهام فورست يوم السبت، بذلك 12 فوزا متتاليا في الدوري.

ولدى سيتي 88 نقطة من 36 مباراة وبفارق سبع نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني الذي خاض 37 مباراة. وتجمد رصيد فريق المدرب فرانك لامبارد عند 43 نقطة ويحتل المركز 11.

وسجل الأرجنتيني ألفاريز هدف الفوز في الدقيقة 12 بعدما تلقى تمريرة كول بالمر وسدد كرة قوية دخلت شباك الحارس كيبا أريزابالاغا.

واعتقد ألفاريز أنه أضاف الهدف الثاني قرب النهاية قبل إلغائه، بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد، بسبب لمسة يد على رياض محرز.

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ومع حسم اللقب يوم السبت، عقب خسارة أرسنال أمام نوتنغهام فورست، وتفكير سيتي في خوض نهائيين مرتقبين، في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ترك غوارديولا العديد من لاعبيه الأساسيين على مقاعد البدلاء منهم الهداف إرلينغ هالاند.

ورغم ذلك فرض سيتي سيطرته على اللعب وأظهر الفريق أنه قادر على التألق تحت قيادة غوارديولا بغض النظر عن التشكيلة الحاضرة بالملعب.

وحصد سيتي لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، كما أنها المرة الخامسة في ستة مواسم، بعدما خسر أرسنال صاحب المركز الثاني 1-صفر أمام نوتنغهام.

وكانت الأجواء احتفالية اليوم، وأقام لاعبو تشيلسي ممرا شرفيا لتكريم لاعبي سيتي، الذين شاهدوا معا خسارة أرسنال بالأمس، قبل انطلاق المباراة، بينما دخل آلاف المشجعين أرضية الملعب بعد صفارة النهاية.

وشارك هالاند قرب النهاية لكنه لم يعزز رقمه القياسي البالغ 36 هدفا خلال موسم واحد في الدوري الممتاز.

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