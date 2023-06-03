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هازارد
عانى هازارد من الإصابات وفشل في التأقلم مع الفريق

أخيرًا.. ريال مدريد ينجح في التخلص من هازارد

مدريد - رويترز
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أكد ريال مدريد عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت أن إيدين هازارد سيرحل بنهاية الموسم بعد الاتفاق على فسخ التعاقد قبل موسم من نهايته، حيث مر الجناح البلجيكي بأربعة مواسم كارثية منذ انضمامه قادما من تشيلسي.

ويأتي الإعلان عن رحيل هازارد بعد ساعات من تأكيد نهاية مشوار ماركو أسينسيو مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وانضم هازارد البالغ عمره 32 عاما إلى ريال مدريد في 2019 في أغلى صفقة انتقال للنادي، لكنه عانى من العديد من الإصابات وفشل في التأقلم مع الفريق.

ونال هازارد، الذي شارك في عشر مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم منها ست في الدوري، ثمانية ألقاب مع ريال مدريد من بينها دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري في مناسبتين.

وقال ريال مدريد في بيان: ريال مدريد وإيدين هازارد توصلا لاتفاق لفسخ التعاقد بحلول 30 يونيو 2023.

"يود ريال مدريد أن يعبر عن امتنانه لإيدن هازارد ويتمنى له ولعائلته التوفيق في المرحلة الجديدة".

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