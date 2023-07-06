جناح ريال مدريد السابق أسينسيو ينضم إلى سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع جناح ريال مدريد الإسباني الدولي ماركو أسينسيو حتى عام 2026 في صفقة انتقال حر، بعد ساعات قليلة من إبلاغه عن ضم قلب دفاع إنتر ميلان الإيطالي الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار.

وانتقل أسينسيو البالغ من العمر 27 عاماً إلى فريق العاصمة بسجل حافل بالألقاب بعد عشر سنوات مع ريال مدريد حيث توج معه بـ17 لقبًا بينها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، وخاض 285 مباراة سجل خلالها 61 هدفًا.

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وعلق أسينسيو الذي أعلن رحيله عن ريال مدريد منذ أيام عدة: إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع الذي هو باريس سان جيرمان. أتطلع بفارغ الصبر الى الانضمام إلى زملائي الجدد والعمل معهم لتحقيق أهداف كبيرة.

يأتي هذا الإضفاء الرسمي بعد ساعات قليلة من وصول شكرينيار في صفقة انتقال حر أيضا بعد ستة مواسم مع إنتر ميلان.

وعين باريس سان جيرمان الأربعاء مدربه الجديد الإسباني لويس إنريكي الذي كان أسينسيو أساسيا معه في تشكيلة "لا روخا" في مونديال قطر 2022، وسجل هدفًا.

وانضم اللاعب الأعسر والذي يدير أعماله الوكيل البرتغالي جورجي منديش، المقرب من مستشار كرة القدم في سان جيرمان مواطنه لويس كامبوس، الى النادي الملكي في عام 2014 قادما من ريال مايوركا. بقي مع الاخير موسما إضافيا على سبيل الاعارة (2014-2015)، ثم لعب معارا مع إسبانيول موسم (2015-2016).