مدرب النصر: نأمل الوصول لنهائي البطولة العربية

أكد لويس كاسترو مدرب النصر السعودي، أنه يأمل أن يقدم لاعبوه مستويات متميزة خلال مباراة الرجاء البيضاوي المغربي، يوم الأحد، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم.

وأضاف كاسترو في مؤتمر صحفي، يوم الأحد: هدفنا دائماً هو الوصول للمباراة النهائية، خاصة في هذه البطولة التي تشهد مستويات متميزة وجودة لاعبين عالية، صحيح أن الإجهاد بدأ يظهر على العديد من الفرق، لكن الهدف يبقى واحداً في النهاية.

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وتابع مدرب النصر: فريقنا جاهز وفي حالة ممتازة، وندرك جيداً المطلوب منا في المباراة أمام منافس يلعب بخطة دفاعية رائعة، ويمتلك لاعبين أكفاء على الأطراف، أتعهد للجماهير بأن نبذل أقصى ما لدينا أمام خصم قوي.

وقال أندرسون تاليسكا لاعب النصر: أتوقع أن تكون المباراة تنافسية وقوية للغاية، ولكن في كل الأحوال هدفنا الفوز ومواصلة المشوار نحو المباراة النهائية، نحن على أتم الاستعداد، ونأمل في التتويج بالألقاب في وجود مدرب رائع ولاعبين بأسماء كبيرة.

في المقابل، قال جوزيف زينباور مدرب الرجاء: المباراة ستكون صعبة علينا للغاية أمام منافس يضم أسماء كبيرة ولاعبين بجودة عالية، سنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز والعبور إلى المربع الذهبي، خاصة أننا الآن نمتلك من الخبرات ما يؤهلنا لتحقيق الانتصار.

وأضاف: ستكون لدينا فرصة لتحقيق الفوز إذا لعبنا بروح الفريق الواحد، نُدرك جيداً قيمة وقوة هذه البطولة، نحاول دراسة كل منافس بشكل جيد، شاهدت عدداً من مباريات النصر وأعرف أن مدربه ما زال يجري بعض التعديلات على التشكيل، وهو يمتلك لاعبين بقيمة سوقية عالية، وعلينا أن نقدم 100% من مستوانا إذا ما أردنا تحقيق الفوز.

وقال محمد أزريدة لاعب الرجاء: نحن على أتم الجاهزية لخوض المباراة، نحاول في كل لقاء أن نقدم أفضل ما لدينا، والهدف الآن هو العبور إلى الدور قبل النهائي.

وأضاف: أي لاعب يتمنى اللعب أمام كريستيانو رونالدو، لكن النصر ليس رونالدو فقط، وإنما يحتوي على عدد كبير من اللاعبين المميزين.