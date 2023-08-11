جيرارد يتطلع للحلول بين الأربعة الأوائل

يتطلع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد للحلول بين الأربعة الأوائل في الدوري السعودي وتحقيق بداية مثالية مع فريقه الجديد الاتفاق، وذلك حين يواجه النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الاثنين في المرحلة الأولى.

وعقدت إدارة الاتفاق السعودي مؤتمراً صحافياً الجمعة لتقديم جيرارد كمدرب جديد للفريق الأول لكرة القدم، والصفقات الجديدة التي يتقدمها قائد ليفربول السابق الإنجليزي جوردان هندرسون.

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وتعاقد الاتفاق هذا الصيف مع الثلاثي هندرسون من ليفربول الإنجليزي، الفرنسي موسى ديمبلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليون، والاسكتلندي جاك هندري من كلوب بروج البلجيكي.

وقال جيرارد خلال المؤتمر الصحافي إنه "متحمس جداً لبداية التجربة مع الاتفاق، وعملنا بشكل مكثف خلال المعسكر الإعدادي كما تعاقدنا مع لاعبين جدد مميزين".

وأضاف أسطورة ليفربول السابق: ترتيبنا الموسم الماضي كان السابع. نسعى لنكون من الأربعة الأوائل في هذا الموسم، ولذا عملنا على تعزيز قوة الفريق ليكون قادراً على تحقيق أهدافه.

وأفاد جيرارد: نحن مستعدون لبداية مثالية أمام النصر في افتتاحية الدوري.

وعن مواجهة رونالدو، قائد النصر، قال: واجهت رونالدو من قبل كلاعب وأعرفه جيداً. الآن، سأوجهه كمدرب وسأسعى لتحقيق انطلاقة مثالية مع الاتفاق.

وكشف جيرارد أن أسرته ستصل إلى السعودية خلال أيام وقال: منذ حضوري للسعودية أجد كل الاحترام والتقدير، وأنا سعيد بأن أكون من ضمن هذا المشروع، وفي كل خطوة نرى من يؤيد ومن يعارض وهذا أمر طبيعي.

من جانبه، قال هندرسون: أسعى لاستغلال كل خبراتي لمساعدة لاعبي الاتفاق خاصة الصغار منهم في الفترة المقبلة.

وكشف هندرسون عن تواصله مع نجوم ليفربول السابقين ممن انضموا حديثا إلى الدوري السعودي مثل السنغالي ساديو ماني والبرازيلي فابينيو المنتقلين إلى النصر والاتحاد توالياً.