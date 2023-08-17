أرتيتا عن إصابة مدافعه: علينا أن نتأقلم

أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه يجب أن يتأقلم مع إصابة المدافع الهولندي الجديد يورن تيمبر قبل زيارة كريستال بالاس في قمة لندنية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين المقبل.



وانضم تيمبر (22 عاما) إلى أرسنال مقابل 40 مليون يورو (43.52 مليون دولار) بعقد طويل الأجل قادما من أياكس أمستردام، لكنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة في أول مباراة بالدوري الإنجليزي خلال الفوز على نوتنغهام فورست وسيخضع لجراحة.

وأبلغ أرتيتا الصحافيين يوم الخميس: بعد انضمامه للتو تشكل هذه الإصابة ضربة قوية له، اخترناه بإرادتنا ليعطي إضافة للفريق والآن يجب أن نتأقلم ونمضي قدما.



وأضاف المدرب الإسباني: إنه بارع للغاية وشخص مميز ونأمل في مساعدته، لكن الرحلة ستكون طويلة.



وتابع: أفكر في مواردنا داخل الفريق لكنه كان سيعطينا إضافات مختلفة في جانبي الدفاع، إنها فرصة للجميع ونحتاج إلى جميع العناصر.



وساعد أرتيتا أرسنال في التأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي لأول مرة منذ 2016-2017 وأنهى الدوري الممتاز وصيفا للبطل ثم فاز بدرع المجتمع على حساب مانشستر سيتي بطل الثلاثية في افتتاح الموسم.



وحاول أرسنال تعزيز تشكيلته بضم صفقات جديدة لتكرار المنافسة على لقب الدوري، لكن أرتيتا قال إنه لا يوجد لاعب مفضل لديه في أي مركز، كما لم يستبعد ضم لاعبين جدد.



وواصل: (الانتقالات) ليست قراراتي أبدا بمفردي بل يشترك جميع المختصين في النادي وتوجد عوامل للاختيار دائما.



"أركز على استخراج الأفضل من التشكيلة المتاحة ونحن منفتحون دائما في فترة الانتقالات".



ويأمل أرتيتا في استعادة المدافع الأوكراني أولكسندر زينتشنكو قريبا بعد عودته للتدريبات عقب إصابته في ربلة الساق في مايو الماضي.

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