والكوت مهاجم أرسنال السابق يعتزل وعمره 34 عاما

أعلن ثيو والكوت مهاجم منتخب إنجلترا وأرسنال السابق يوم الجمعة اعتزال كرة القدم عن عمر يناهز 34 عاما.



وبدأ والكوت مسيرته في أكاديمية ساوثهامبتون قبل أن ينضم إلى أرسنال وعمره 16 عاما في 2006 وسجل 108 أهداف في 397 مباراة.



وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين في موسمي 2014-2015 و2016-2017 بالإضافة إلى درع المجتمع عامي 2015 و2017 خلال فترته التي استمرت مع النادي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وانضم والكوت، الذي خاض 47 مباراة مع منتخب إنجلترا، إلى إيفرتون في 2018 قبل أن يعود إلى ساوثهامبتون على سبيل الإعارة موسم 2020-2021 ثم وقع عقدا دائما.



وقال والكوت عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر: كانت اللحظة الأولى التي أرتدي فيها حذاء كرة القدم كان عمري عشر سنوات، في بداية رحلة خاصة بالنسبة لي.



"من اللعب في الحديقة مع الأصدقاء إلى الأداء في بعض أكبر الملاعب أمام جماهير ضخمة في جميع أنحاء العالم. كان الدعم الذي أظهر لي طوال هذا الوقت مذهلا بكل الطرق التي يمكن تخيلها، وأنا ممتن حقا".



"لقد شاركت الملعب مع العديد من اللاعبين الرائعين، ولقد صنعنا الكثير من الذكريات التي لا تُنسى".



وأصبح والكوت أصغر لاعب في منتخب إنجلترا الأول وعمره 17 عاما عندما شارك في الفوز على المجر وديا في أولد ترافورد عام 2006.



وأضاف والكوت: أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع المدربين الذين عملت معهم، خاصة هاري (ريدناب) لمنحي الفرصة في البداية (في ساوثهامبتون) وأرسين (فينغر) لإظهار الثقة والدعم لي عندما انتقلت إلى (أرسنال) حينما كان عمري 16 عاما فقط.

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