بوستيكوغلو: اللاعبون يريدون تغيير مصير توتنهام

كشف أنجي بوستيكوغلو، مدرب توتنهام هوتسبير، أن لاعبي الفريق يرغبون في تغيير مصير النادي بعد تقديم أفضل بداية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ موسم 1960-1961.



وتصدر توتنهام ترتيب البطولة بعد الفوز على لوتون تاون الصاعد حديثا يوم السبت رغم خوض الشوط الثاني بعشرة لاعبين.



ولم يخسر فريق بوستيكوغلو خلال جميع المباريات الثماني التي خاضها في الدوري الممتاز حتى الآن وحاليا يتقدم بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب وبفارق ثلاث نقاط عن أرسنال‭‭‭ ‬‬‬وصيف بطل الموسم الماضي قبل لقاء هذين الفريقين في وقت لاحق يوم الأحد.



وأنهى توتنهام الموسم الماضي في المركز الثامن تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي حتى إقالته في مارس الماضي.



وبوستيكوغلو هو المدرب الدائم الثامن، الذي يعينه توتنهام بعد الفوز بآخر ألقابه عام 2008. وغير المدرب الأسترالي حظوظ الفريق المنتمي إلى شمال لندن ببداية شبه مثالية منذ انتقاله من نادي سلتيك المنافس في الدوري الأسكتلندي الممتاز في يونيو الماضي.



وقال بوستيكوغلو لشبكة (تي.إن.تي سبورتس): لا أعتقد أنه من الإنصاف المقارنة بالموسم الماضي والحديث عما وقع حينها. يعود كل الفضل للاعبين وإقتناعهم بما نحاول القيام به.



وأضاف: نحن متماسكون حقا كمجموعة، وهو ما ترونه، ليس لأننا نفوز بالمباريات فحسب، لكن بصرف النظر عن كرة القدم التي كانت جيدة، فإن المرونة التي أظهرناها كانت رائعة.



وتابع: اللاعبون يريدون تغيير مصير هذا النادي، وهذا ما يحاولون القيام به على أرض الملعب.



وأحرز المدافع الهولندي ميكي فان دي فين (22 عاما) هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة من جيمس ماديسون المنضم حديثا إلى الفريق.



وقال المدرب أيضا: لا أتأثر كثيرا بالنتائج في هذه المرحلة المبكرة. كل شخص ضمه الفريق في الصيف كان له تأثير إيجابي كبير، لكن علينا أن نستمر في القيام بعملنا بالشكل الصحيح.

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