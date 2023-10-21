ألكسندر أرنولد يتعرض لحادث سير

تسببت العاصفة "بابيت" في تعطيل كرة القدم في إنجلترا واسكتلندا، يوم السبت، حيث تواصل الظروف الجوية السيئة اجتياح المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مباراة روس كاونتي وسانت ميرين في الدوري الإسكتلندي أصبحت أحدث مباراة يتم تأجيلها بسبب العاصفة.

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وفي إنجلترا، تعرض ترينت ألكسندر أرنولد، مدافع ليفربول، لحادث سيارة بعد سقوط عمود كهرباء بطول 40 قدما (12.4مترا) على سيارة أمام سيارة اللاعب الإنجليزي الدولي، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن".

وذكرت الصحيفة أن عمود الكهرباء تم اقتلاعه بسبب الرياح التي بلغت سرعتها 70 ميلا في الساعة (112.6كيلومتر في الساعة) وسقط أمام سيارة أرنولد من نوع "رينج روفر" بالقرب من مدينة نوتسفورد، في شيشاير.

وبحسب التقرير فإن أرنولد ضغط على الفرامل قبل ان يصطدم بسيارة من نوع بي.إم.دبليو x 5. وذكرت شرطة شيشاير عدم وجود إصابات جراء الحادث.

ومع ذلك شارك اللاعب بشكل طبيعي في مباراة فريقه أمام إيفرتون، التي أقيمت يوم السبت وفاز بها ليفربول بهدفين نظيفين.

وكانت مباراة روس كاونتي وسانت ميرين هي أول مباراة يتم تأجيلها في الدوري الإسكتلندي، يوم السبت، جراء العاصفة، ولكن كانت هناك مباريات من المفترض أن تقام الجمعة تم إلغاؤها، بما في ذلك مباراة أبردين أمام دندي وماذرويل أمام سانت جونستون.