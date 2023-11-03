أكثر المدريديين تفاؤلا: مبابي سيرتدي الرقم 10 بالموسم المقبل

لا تزال حلقات مسلسل انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد مستمرة، مع إمكانية رحيله إلى صفوف العملاق الإسباني بالموسم المقبل.
وينتهي عقد مبابي مع الفريق الباريسي في يونيو المقبل، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق لاستمراره في "حديقة الأمراء".
وقال فرانسيسكو بويو حارس مرمى ريال مدريد الأسبق خلال ظهوره ببرنامج "الشيرينغيتو": مبابي سيرتدي الموسم المقبل الرقم 10 في ريال مدريد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتبر فيها وصول مبابي إلى ريال مدريد أمرا مفروغا منه، إذ حدث ذلك قبل صيفين، قبل أن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، وفي بداية الصيف الماضي أيضا، عندما كانت كل المؤشرات تقول إن ريال مدريد سيدفع قيمة انتقاله.
ولعب مبابي 12 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم مع ناديه الحالي، سجل خلالها 12 هدفا ومرر لزملائه تمريرة حاسمة وحيدة.
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