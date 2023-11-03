قبل لقاء أرسنال.. نيوكاسل مفعم بالثقة بعد هزيمة يونايتد

قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد يوم الجمعة، إن جميع لاعبي فريقه يشعرون بثقة كبيرة في النفس بعد الفوز وبتشكيلة من الصف الثاني على العملاق مانشستر يونايتد في كأس الرابطة بينما يتحول الاهتمام الآن إلى الاستعداد للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز واللعب في مواجهة الضيف أرسنال اللندني مطلع الأسبوع المقبل.



وفاز نيوكاسل على مضيفه مانشستر يونايتد 3-صفر في ملعب أولد ترافورد الأربعاء الماضي ويشعر المدرب هاو بسعادة لنجاح تشكيلته التي خضعت لتغييرات كثيرة في إنجاز المهمة على أكمل وجه.



وقال هاو للصحفيين قبل مواجهة أرسنال السبت: كان من الجيد كثيرا منح كل لاعب فرصة للمشاركة وأعتقد أنهم أدوا بصورة رائعة.



"كان أداء جماعيا هائلا. أعتقد أن الروح المعنوية والإصرار والتفاهم كان في أعلى مستوى. نحن في حالة معنوية جيدة بعد الفوز. الروح المعنوية للفريق بأكمله ارتفعت بهذا الأداء."



لكن فريق هاو تنتظره مهمة كبيرة في ملعب سانت جيمس بارك في مواجهة الضيف اللندني أرسنال.



ومنذ 2010 فاز نيوكاسل على أرسنال مرتين فقط في 24 مواجهة في جميع المنافسات وخسر أمامه 19 مرة.



وحاليا يحتل أرسنال، وصيف بطل الموسم الماضي، المركز الثاني بين فرق الدوري الممتاز العشرين ولم يخسر خلال الموسم الحالي حتى الآن بعد أول 10 جولات بينما يحتل نيوكاسل المركز السادس.



وقال هاو عن المهمة التي تنتظر فريقه: انجازات أرسنال في العام الماضي تتحدث عن نفسها. أعتقد أن الفريق تقدم عما كان عليه في العام الماضي وتطور ذهنيا. ولم يخسر هذا الموسم وستكون المواجهة بمثابة اختبار كبير لقدراتنا.



"سنحاول البحث عن سبل للوقوف في وجهه لكننا نتطلع لخوض المواجهة."



وقال هاو إن لاعبه مات تارغت سيخضع لفحص بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية بينما أكد أن الإيطالي ساندرو تونالي سمح له بالتدريب مع الفريق رغم الإيقاف المفروض عليه لمدة 10 أشهر بسبب مخالفة لوائح المراهنات في بلاده.



وأردف هاو قائلا: سيتعين على ساندرو العمل على تجاوز هذه الفترة والخروج منها كلاعب أفضل.. ستكون مهمة صعبة.

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