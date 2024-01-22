مانشيني: هدفنا المنافسة على لقب آسيا رغم صعوبة المهمة

أكد روبرتو مانشيني مدرب السعودية أن هدف فريقه المنافسة على لقب كأس آسيا لكرة القدم بعد ضمان التأهل إلى دور الستة عشر إثر الفوز 2-صفر على تسعة لاعبين من قرغيزستان في الجولة الثانية من المجموعة السادسة يوم الأحد.



وتصدر فريق المدرب الإيطالي، الفائز باللقب القاري ثلاث مرات، المجموعة السادسة بست نقاط بفارق نقطتين عن تايلاند صاحبة المركز الثاني وخمس نقاط عن عُمان في المركز الثالث، فيما ظلت قرغيزستان في ذيل ترتيب المجموعة دون نقاط.



وقال مانشيني عقب المباراة: الآن نفكر في لقاء تايلاند ولا يهم من سنواجه بعد ذلك لأن هدفنا الفوز بكل مباراة، وبكل تأكيد هدفنا هو المنافسة على اللقب لكن هذا المشوار لن يكون سهلا في ظل وجود العديد من المنتخبات القوية والتي تسبقنا في التصنيف العالمي.



"بشكل عام قدمنا مباراة جيدة، والفوز كان مستحقا. لقد أهدرنا العديد من الفرص لكن في النهاية تمكنا من التسجيل وضمان التأهل إلى الدور الثاني وهذا هو الأهم".



وتختتم السعودية مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة تايلاند يوم الخميس المقبل، فيما يلتقي منتخب قرغيزستان مع نظيره العُماني في اليوم ذاته.



وأضاف مدرب إيطاليا السابق في تصريحات أبرزها موقع الاتحاد الآسيوي على الإنترنت: أنا راضٍ عن أداء اللاعبين، وأعتقد أننا لو سجلنا المزيد من الأهداف لكنت أسعد ولكن في مثل هذه المباريات كنت أفضل اللعب أمام 11 لاعبا، لكن طرد لاعبين اثنين من قيرغيزستان ربما قلل من زخم لاعبينا وأصبحنا أكثر هدوءا إلا أن الفوز بهدفين في كل مباراة يعتبر جيدا بالنسبة لي.



"كل اللاعبين مستعدون للمشاركة، لذلك فإن عملية التدوير ضرورية خاصة في ظل ضغط المباريات. كما علينا مراجعة أدائنا بعد كل مباراة، ومواصلة التحسن من مباراة لأخرى من أجل تحقيق أهدافنا".



ويسعى لاعبو المدرب مانشيني للظهور بشكل قوي في المسابقة قبل ثلاث سنوات من استضافة بلادهم للبطولة القارية في 2027.



ويتأهل إلى دور الستة عشر أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

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