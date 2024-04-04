النصر لا يخسر قبل السوبر

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يعتمد النصر على سجله المميز في المباريات التي تسبق مشاركته في كأس السوبر السعودي، عندما يحل ضيفا على ضمك في الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

ويخوض النصر مواجهة ضمك قبل أن يخوض نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال في الدور نصف النهائي بأبوظبي ليلعب المنتصر منهما مع الفائز من مواجهة الاتحاد والوحدة.

ويملك النصر سجلا خال من الهزائم في المباريات التي تسبق كأس السوبر السعودي منذ إقامتها في منتصف الموسم، إذ خسر بطولتي كأس السوبر السعودي 2014 – 2015 و2015 – 2016 اللتين أقيمتا مطلع الموسم أمام الشباب والهلال.

وفي نسخة السوبر 2019 – 2020 وبصفته بطلا للدوري، لعب النصر آخر مواجهة قبل النهائي أمام الفيحاء وهزمه 4 – 1 بأهداف بـ "هاتريك" للمغربي عبدالرزاق حمدالله وهدف سلطان الغنام وتوج لاحقا بالسوبر بعد الوصول إلى ركلات الترجيح.

وقبل نسخة كأس السوبر 2020 – 2021، تعادل النصر مع الاتحاد بهدف لمثله في آخر مباراة قبل البطولة ليتوج لاحقا بالسوبر على حساب الهلال بثلاثية نظيفة.

وفي مشاركته الأخيرة في السوبر قبل نسخة أبوظبي، خاض النصر مواجهة الاتفاق في المباراة التي تسبق السوبر وحينها فاز على الاتفاق بهدف للبرازيلي تاليسكا، ولكنه خسر في السوبر في نصف النهائي أمام الاتحاد بنتيجة 3 – 1.