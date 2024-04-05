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بالمر تشيلسي
بالمر يحتفل بعد الفوز الثمين

"هاتريك" بالمر يمنح تشيلسي فوزاً مثيراً على يونايتد

لندن - د ب أ
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حقق تشيلسي فوزا مثيرا على ضيفه مانشستر يونايتد 4 -3 يوم الخميس بفضل ثلاثية من كول بالمر ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة الرابعة عن طريق كونور غالاغر، قبل أن يضيف زميله كول بالمر الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 34 سجل أليخاندرو غارناتشو الهدف الأول لمانشستر يونايتد، فيما سجل زميله برونو فيرنانديز الهدف الثاني بعد ذلك بخمس دقائق.

وفي الدقيقة 67 عاد غارناتشو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لمانشستر يونايتد، وبدت الأمور وكأنها في صالح مانشستر يونايتد، قبل أن يعود بالمر ليسجل الهدف الثالث لتشيلسي من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبعد ذلك بدقيقة، سجل تشيلسي هدفه الرابع عن طريق بالمر مجددا، ليخطف الفريق النقاط الثلاث .

ورفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد ند 48 نقطة في المركز السادس.

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