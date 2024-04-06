اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
يلعب النصر مباراته القادمة أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي

النصر يهزم ضمك بأول "قاتل"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

حقق النصر أول فوز له في الوقت القاتل في الموسم الحالي ليعبر ضمك 1 – صفر ضمن مباريات المرحلة 27 من دوري روشن السعودي.

وأحرز لابورت هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 91 بصناعة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ليحافظ الفريق العاصمي على المركز الثاني بـ 65 نقطة ويستعد لخوض كأس السوبر السعودي يوم الاثنين في أبوظبي الإماراتية أمام الهلال.

واستمرت خسائر ضمك أمام أندية العاصمة بعدما سجل الإسباني أيمريك لابورت هدف النصر الوحيد في مباراة من الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

وبالخسارة من النصر بلغ عدد مباريات ضمك التي لم يفز فيها على فريق عاصمي إلى 20 مواجهة متتالية بـ 15 خسارة و5 تعادلات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الحرب بين روسيا وأوكرانيا تركز على قطاع الطاقة الحرب بين روسيا وأوكرانيا تركز على قطاع الطاقة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط