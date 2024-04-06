النصر يهزم ضمك بأول "قاتل"

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حقق النصر أول فوز له في الوقت القاتل في الموسم الحالي ليعبر ضمك 1 – صفر ضمن مباريات المرحلة 27 من دوري روشن السعودي.

وأحرز لابورت هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 91 بصناعة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ليحافظ الفريق العاصمي على المركز الثاني بـ 65 نقطة ويستعد لخوض كأس السوبر السعودي يوم الاثنين في أبوظبي الإماراتية أمام الهلال.

واستمرت خسائر ضمك أمام أندية العاصمة بعدما سجل الإسباني أيمريك لابورت هدف النصر الوحيد في مباراة من الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

وبالخسارة من النصر بلغ عدد مباريات ضمك التي لم يفز فيها على فريق عاصمي إلى 20 مواجهة متتالية بـ 15 خسارة و5 تعادلات.