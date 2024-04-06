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محمد صلاح

صلاح: جلست على "حافة السرير".. لتحطيم الأرقام

العربية.نت
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كشف النجم المصري محمد صلاح أن ممارسته لرياضة "اليوغا" وكذلك التأمل، قاده إلى تقديم أعلى مستوى مع ليفربول وتحطيم الأرقام.

وللموسم السابع على التوالي في ليفربول، تجاوز الجناح المصري حاجز الـ 20 هدفا في جميع المسابقات، وهو أمر لم يتحقق من قبل في تاريخ النادي الإنجليزي.

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وتحدث البالغ من العمر "31 عاما" عن سر نجاحه، وقال في مقابلة نشرها الموقع الرسمي لليفربول: عندما أستيقظ، أجلس على حافة السرير أو حافة الكرسي، وأجلس بشكل مستقيم، أغمض عيني وأتخيل ما أريد تحقيقه.

وأضاف: أنت فقط تتخيل من خلال الشعور، الشعور هو أهم شيء، لأن الشعور يشبه الطاقة، بمجرد أن تتخيله، سيحدث ذلك، لكنك بحاجة إلى العمل، وليس مجرد تصوره والاستلقاء والانتظار، يتطلب الأمر الكثير من الشجاعة أيضا للقيام بذلك، أعتقد أنه عندما أواجه موقفا ما، لا أشعر أنه حدث للمرة الأولى، لأنه عندما تكرر ذلك مرارا وتكرارا، عندما تجد نفسك في موقف ما، فإن عقلك يعرف "آه، لقد كنت هناك من قبل"، لذلك لا أتوتر حينها، كان لدي هذا الشعور سابقا.

وأردف الدولي المصري: لهذا السبب أقول إن الشعور هو أهم شيء، عندما تفعل الأشياء للمرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، يصبح الأمر أسهل بمرور الوقت، أغمض عينيك وافعل ما تريد أن تفعله في مخيلتك، سوف ترى الفرق مع مرور الوقت.

وشدد صلاح على أهمية العمل الجاد والتضحية، وزاد: بالطبع أمارس الكثير من اليوغا وكذلك التأمل، فهذا يساعدني كثيرا.

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