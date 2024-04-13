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حكيمي مع راموس وفي الجانب الآخر ميسي

مفاجأة.. ميسي نوى الاعتداء على حكيمي في باريس وراموس منعه

العربية. نت
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كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أراد الاعتداء على زميله السابق أشرف حكيمي أثناء تواجدهما في باريس سان جيرمان، إلا أن المدافع الإسباني سيرجيو راموس تدخل قبل حدوث الاشتباك.

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وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، يوم الجمعة، ارتفع مستوى العداء بين الأسطورة الأرجنتينية والظهير الأيمن لمنتخب المغرب، وأراد ميسي الاعتداء على حكيمي، ثم حاول نيمار الوقوف بجانب ميسي ضد المغربي، قبل أن يتدخل سيرجيو راموس ويقوم بإنهاء المشكلة وينبه نيمار، قائلا: إذا نهضت، فأنا أيضا سأتدخل.

ميسي وحكيمي
ميسي وحكيمي

وزادت "ليكيب": يقول أحد الشهود "لحسن الحظ كان راموس متواجدا".

وتزامل ميسي وحكيمي في 59 مباراة بقميص باريس سان جيرمان في الموسمين الماضيين، قبل أن ينتقل الحاصل على 8 كرات ذهبية إلى إنتر ميامي الأميركي في الصيف.

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