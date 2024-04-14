تن هاغ: لن أرد على هذا السؤال

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رفض الهولندي إيريك تن هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد تلقي سؤال حول كون الموسم الحالي هو الأسوأ لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما أكد أنه لم يفقد الأمل في إمكانية التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل مانشستر المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تواصل النتائج الباهتة والتعادل مع بورنموث بهدفين لمثلهما.

ولم يسبق لمانشستر إنهاء الموسم في مركز أسوأ من مركزه الحالي منذ انطلاق الدوري الممتاز في 1992.

وقال تن هاغ لدى خروجه من المؤتمر الصحافي للمباراة لدى سؤاله عن إمكانية إنهاء الموسم في مرتبة أدنى من المركز السابع: ليس لدي رد على هذا السؤال، هذا الأمر ليس مهما في الوقت الراهن.

ولدى سؤاله عن عما إذا كان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل قد تجاوز فريقه: لا لم أقل ذلك. نبذل ما في وسعنا لكني واقعي، لذا عندما تتواجد عناصر الفريق بأكمله، كنت سأقول إنني أؤمن بفرصتنا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن تن هاغ قوله: لكننا نواصل القتال باللاعبين المتاحين، والإمكانات العالية واضحة.

وختم بالقول: لكن أيضا اللاعبين الشباب يرتكبون أخطاء، لقد أثبتوا قدرتهم على المنافسة مع أفضل الفريق في أعلى المستويات، لكن ينبغي فعل ذلك بشكل مستمر، هناك دائما الخطوة التالية للاعبين الشباب.