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تشابي ألونسو

دراسة لإطلاق اسم تشابي ألونسو على أحد شوارع مدينة ليفركوزن

برلين - د ب أ
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يدرس مجلس مدينة ليفركوزن الألمانية مطالبات بإطلاق اسم المدرب تشابي ألونسو على أحد شوارع أو ميادين أو الطرق بالمدينة، بشكل رسمي.

وقاد ألونسو ليفركوزن إلى التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوز كبير على فيردر بريمن بنتيجة 5-صفر، يوم الأحد.

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وقبل هذه المباراة قامت جماهير ليفركوزن بوضع ملصقات كتب عليها (شارع تشابي ألونسو) فوق لافتات بالشوارع، ويدرس مجلس المدينة سبل تنفيذ هذه الخطوة بشكل رسمي.

وذكر بيان رسمي، يوم الاثنين، أن ألونسو والمدير الرياضي سيمون رولفس والرئيس التنفيذي فرناندو كارو أصبحوا مواطنين فخريين لمدينة ليفركوزن.

ملصق جماهير ليفركوزن
ملصق جماهير ليفركوزن

ومن المقرر أن يتسلم ليفركوزن درع الدوري الألماني في مباراة الجولة الأخيرة للموسم الجاري في 18 مايو المقبل.

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، سينظم نادي باير ليفركوزن حفلا رسميا للاحتفال بلقب الدوري في 26 مايو المقبل، باليوم التالي لمباراة نهائي كأس ألمانيا بين ليفركوزن وكايزر سلاوترن.

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