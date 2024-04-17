رسمياً.. تأجيل مباراة الأهلي والهلال إلى شهر مايو

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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين يوم الأربعاء تأجيل مباراة الأهلي والهلال إلى السادس من مايو المقبل بعد تأجيل مباراة الأخير أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن تأجيل مباراة العين والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا من يوم الثلاثاء إلى الأربعاء بسبب ظروف الأحوال الجوية.

وجاء في بيان الرابطة يوم الأربعاء: أعلنت إدارة المسابقات بالرابطة يوم الأربعاء تأجيل مباراة الهلال والأهلي التي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة 19 أبريل الحالي إلى يوم الاثنين 6 مايو المقبل، وأن هذا القرار جاء بناء على قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباراة الهلال والعين 24 ساعة بسبب ظروف الحالة الجوية.