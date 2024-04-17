اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
لقاء الذهاب انتهى 3 - 1 للهلال

رسمياً.. تأجيل مباراة الأهلي والهلال إلى شهر مايو

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين يوم الأربعاء تأجيل مباراة الأهلي والهلال إلى السادس من مايو المقبل بعد تأجيل مباراة الأخير أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن تأجيل مباراة العين والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا من يوم الثلاثاء إلى الأربعاء بسبب ظروف الأحوال الجوية.

وجاء في بيان الرابطة يوم الأربعاء: أعلنت إدارة المسابقات بالرابطة يوم الأربعاء تأجيل مباراة الهلال والأهلي التي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة 19 أبريل الحالي إلى يوم الاثنين 6 مايو المقبل، وأن هذا القرار جاء بناء على قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباراة الهلال والعين 24 ساعة بسبب ظروف الحالة الجوية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط