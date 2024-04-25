فان دايك: لا نستحق التتويج بالدوري

1 دقيقة للقراءة

أكد فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه لا يستحق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الطريقة غير المقبولة التي سمح بها اللاعبون للموسم أن ينتهي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه قبل أكثر من شهر كان الفريق يسعى للتتويج بأربعة ألقاب خلال هذا الموسم، ولكن بعد أسبوع من الخروج من الدوري الأوروبي، تلاشت آمالهم في التتويج بلقب الدوري بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام إيفرتون في مباراة ديربي الميرسيسايد رقم 244.

كانت هذه الخسارة تعني أن موسم يورغن كلوب الأخير في تدريب ليفربول، من المرجح أن ينتهي فقط بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وانتقد فان دايك الافتقار العام للرغبة في قلب الأمور لصالحهم في غوديسون بارك.

وقال قائد المنتخب الهولندي :" في مثل هذه المباريات، الحد الأدنى المطلوب هو أن تكافح. كنا نفتقر لهذا في الكثير من الأوقات خلال المباريات".

وأضاف: "إذا قدمنا نفس الأداء، حتى لو صنعنا فرصتين أو ثلاثة للتسجيل مجددا، فإننا لا نستحق التتويج بلقب الدوري".

وأردف :"إنها مرحلة حاسمة، ولم نكن جيدين بما يكفي في طريقة إنهاء الفرص، في الطريقة التي دافعنا بها سويا، وأيضا في القتال. أعتقد أنه يجب أن نظهر أكثر من ذلك بكثير".

وتابع: "ولكن علينا أن ننظر في المرآة وعلى كل واحد منا أن يفكر... (ويقول) /اسمع، لا يمكنك تقبل هذا. لا يمكنك تقبل الطريقة التي تركنا بها موسمنا ينتهي".