بعد خسارة ليدز.. ليستر أول الصاعدين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

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عاد ليستر سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، بعد هزيمة أقرب منافسيه ليدز يونايتد 4-صفر أمام مضيفه كوينز بارك رينجرز، ليمنح متصدر دوري الدرجة الثانية فارقا لا يمكن تعويضه في قمة الترتيب.

وقلصت النتيجة فرص ليدز صاحب المركز الثاني في التأهل المباشر للدوري الممتاز.

ويتأخر الفريق بفارق أربع نقاط عن ليستر قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم، ويتقدم بفارق نقطة واحدة فقط عن إبسويتش تاون الذي يملك مباراتين مؤجلتين.