3 شروط تفرض عقوبة مالكوم أسوة برونالدو

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اتجه البرازيلي مالكوم لاعب الهلال إلى جماهير اتحاد جدة في خضم احتفال زملائه بهدف سعود عبدالحميد الذي نقل الفريق إلى نهائي كأس الملك وأشار نحو المدرج الأصفر بطريقة شابهت تصرف كريستيانو رونالدو لاعب النصر أمام الشباب شهر فبراير الماضي، ما أوجد مطالبين بمعاقبته أسوة بما وقع على النجم البرتغالي.

وأظهرت لقطات مصورة البرازيلي مالكوم وهو يشير نحو جماهير الاتحاد بذات الطريقة التي أشار بها رونالدو نحو جمهور الشباب وتم إيقافه بسببها مباراة واحدة وتغريمه مالياً.



وخلقت لقطة رونالدو الشهيرة مطلع العام الجاري الكثير من الجدل وسط متابعي كرة القدم السعودية، بينما تدخلت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لطلب إفادة قائد فريق النصر، كون كاميرات الناقل الرسمي لم تلتقطها، بينما اصطادتها كاميرات الهواتف المحمولة.

ويعتقد المستشار القانوني د.أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي سابقاً أن لقطة مالكوم تشابه لقطة رونالدو، لكن المصير قد يختلف بناء على عدة عوامل، إذ أضاف لـ"العربية.نت": صحيح أن لقطة رونالدو لم تكن عبر كاميرات الناقل الرسمي، لكن اللاعب البرتغالي أقر بإشارته وبررها بأنها لقطة تعني القوة في ثقافته، كما أن التحقيق معه جاء بعد شكوى مقدمة من نادي الشباب.

وواصل: في لقطة مالكوم الأمر يعتمد على عدة أمور من أبرزها، تقرير مسؤولي المباراة، فإن خلت من تسجيل الحادثة، يتم الانتقال إلى كاميرات الناقل الرسمي فإن التقطت الإشارة فاللجنة ستصدر عليه عقوبة كما فعلت مع رونالدو، أما إذا تم التقاطها عبر كاميرات الهواتف المحمولة فلن يتم النظر بها.



وأتبع: إذا قدمت إدارة نادي الاتحاد تجاهه، بعدها تفتح التحقيقات وتواجه اللجنة اللاعب بالقرائن فإن اعترف فسيكون مصيره مثل رونالدو، فإن لم يعترف فسوف تقفل التحقيقات لعدم وجود دليل رسمي قطعي يدينه بالواقعة.

ورأى ديف كومار البروفيسور في القانون الرياضي في حديث سابق مع برنامج "في المرمى" أن الوصف القانوني لذلك التصرف الذي قام به رونالدو يختلف من مكان إلى آخر، يتراوح ما بين مشين واستفزازي، بينما لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم تعتبره "تحريضاً على الكراهية".