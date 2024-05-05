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من لقاء تشيلسي ووست هام

تشيلسي يسحق وست هام بخماسية

لندن - د ب أ
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واصل تشيلسي صحوته المتأخرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ساحقا بنتيجة 5-صفر على ضيفه وجاره وست هام يونايتد، يوم الأحد، في المرحلة الـ36 للمسابقة.

وافتتح كول بالمر التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 15 من عمر المواجهة اللندنية التي جرت بين الفريقين، فيما أضاف زميلاه كونور كالاغر وتوني مادويكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 30 و36 على الترتيب.

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وتكفل السنغالي نيكولاس جاكسون بإحراز الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 48 و80 على الترتيب، ليواصل هز الشباك في المسابقة للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سبق له التسجيل خلال فوز الفريق الأزرق 2 - صفر على ضيفه توتنهام هوتسبير يوم الخميس الماضي.

وارتفع رصيد تشيلسي، الذي حقق فوزه الـ15 في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 9 تعادلات و11 هزيمة، إلى 54 نقطة، ليتقدم للمركز السابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، متفوقا بفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثامن، الذي يمتلك نفس الرصيد، قبل مباراته مع مضيفه كريستال بالاس، الاثنين، بنفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد وست هام، الذي حقق فوزا وحيدا فقط في مبارياته التسع الأخيرة بالبطولة، عند 49 نقطة، ليظل في المركز التاسع.

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