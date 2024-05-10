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النصر الأخدود
أحرز بروزوفيتش ثنائية

بروزوفيتش يبقي على آمال النصر الضئيلة ببطولة الدوري

العربية.نت
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قاد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش فريقه النصر إلى فوز مثير على مضيفه الأخدود بنتيجة 3-2 يوم الخميس في الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

وبدا وأن النصر يسير نحو فوز سهل عندما تقدم له لاعبه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بعد 7 دقائق من البداية، ومن ثم سجل كريستيانو رونالدو في الدقيقة 15 هدفه رقم 33 في مسابقة الدوري، إذ يحتاج إلى هدفين لكسر رقم عبدالرزاق حمدالله التاريخي لأكبر عدد أهداف مسجل في موسم واحد.

وبعد مرور ربع ساعة من بداية الشوط الثاني انتفض أصحاب الأرض بعدما سجل حسن الحبيب هدف التقليص بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الكولومبي دافيد أوسبينا.

وارتفع رصيد النصر عند 77 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر بـ86 نقطة قبل 3 جولات من النهاية، بينما يحتاج الأخير إلى نقطة واحدة من مبارياته الأربع المتبقية ليفوز بالدوري.

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