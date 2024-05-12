يوفنتوس يتعادل مع ساليرنيتانا

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واصل يوفنتوس سلسلة تعادلاته في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة.

وتعادل يوفنتوس بصعوبة بالغة 1 - 1 مع ضيفه ساليرنيتانا، يوم الأحد، في المرحلة الـ36 للمسابقة على ملعب (أليانز ستاديوم).

وبادر ساليرنيتانا بالتسجيل عن طريق نيكولو بيروتزي في الدقيقة 27، غير أن أدريان رابيو منح التعادل ليوفنتوس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبقي يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 67 نقطة، بفارق 25 نقطة كاملة خلف إنتر (المتصدر)، الذي حسم تتويجه باللقب في الموسم الحالي.

في المقابل، ارتفع رصيد ساليرنيتانا، الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية، عند 16 نقطة، في قاع الترتيب.