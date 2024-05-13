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غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا

ساوثغيت يرد على شائعات انتقاله إلى مانشستر يونايتد

لندن - د ب أ
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أكد غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم أن تركيزه ينصب بالكامل على بطولة أمم أوروبا صيف العام الجاري وسط ترشيحه للعمل مديرا فنيا لمانشستر يونايتد.

ويستعد ساوثغيت (53 عاما) لقيادة المنتخب الإنجليزي في بطولة أوروبا 2024 مع تقارير تفيد بأن هذه البطولة الرابعة قد تكون الأخيرة له كمدرب للمنتخب.

وينتهي تعاقد ساوثغيت مع منتخب إنجلترا في ديسمبر المقبل، ويتردد أنه مرشح لقيادة مانشستر يونايتد حال إقالة المدرب الهولندي إيريك تن هاغ.

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ورد ساوثغيت على هذه التقارير عبر قناة (آي تي في نيوز): لا أهوى المراهنات، بإمكانهم تحديد احتمالاتهم ولكن لم توجد مفاوضات معي، لدي شيء واحد أركز عليه وهو تقديم بطولة ناجحة مع منتخب إنجلترا، وأي شيء آخر خلاف ذلك لا يمثل أي أهمية بالنسبة لي.

ويعمل غاريث ساوثغيت مديرا فنيا لمنتخب إنجلترا منذ عام 2016 علما بأنه عمل أيضا مدربا لمنتخب الشباب الإنجليزي تحت 21 عاما.

وشدد ساوثغيت: إذا بدأت الحديث عن أي شيء آخر سأشتت نفسي، وأعتقد أن إنجلترا بأكملها تنتظر أن يكون تركيزي مع المنتخب، وهو أمر صحيح بالفعل. لقد أخذنا الجمهور في رحلة رائعة بثلاث بطولات مختلفة، وأعتقد أن الجميع لديه الرغبة في المضي قدما، ولدينا فرصة رائعة لتحقيق ذلك.

ساوثغيت
ساوثغيت

وقاد ساوثغيت منتخب إنجلترا للتأهل لقبل نهائي كأس العالم في مونديال روسيا 2018 وذلك لأول مرة منذ نسخة 1990، ووصل أيضا لنهائي بطولة أمم أوروبا الأخيرة في 2021.

ولكن المنتخب الإنجليزي خسر اللقب أمام إيطاليا بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي، ويسعى منتخب إنجلترا لإنجاز أفضل هذا الصيف في ألمانيا.

ويبدأ منتخب إنجلترا مشواره في البطولة بمواجهة صربيا يوم 16 يونيو قبل أن يستكمل مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهة الدنمارك وسلوفينيا.

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