نهضة بركان يهزم الزمالك في ذهاب نهائي الكونفيدرالية

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فرط نهضة بركان المغربي في فرصة الاقتراب من التتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الإفريقية).

واكتفى بركان بالفوز 2-1 على ضيفه الزمالك المصري، مساء الأحد، في ذهاب الدور النهائي للمسابقة القارية، الذي أقيم على ملعب بركان البلدي.

وتقدم نهضة بركان مبكرا في الدقيقة 13 عن طريق البوركيني إيوسوفو دايو من ركلة جزاء، فيما أضاف زميله عادل تاحيف الهدف الثاني في الدقيقة 32 بضربة رأس.

وفي الشوط الثاني، قلص الزمالك الفارق عقب تسجيل لاعبه التونسي سيف الدين الجزيري هدف الفريق الأبيض الوحيد في الدقيقة 46 بضربة رأس أيضا.

بهذا الهدف، أنهى الجزيري صيامه في الكونفيدرالية، حيث يعد هو الأول له في البطولة منذ هدفه في سوار الغيني بمرحلة المجموعات في ديسمبر الماضي.

وبذلك، تأجل حسم التتويج باللقب إلى مباراة الإياب، التي تقام يوم الأحد المقبل بملعب القاهرة الدولي، حيث يكفي الزمالك الفوز 1-صفر من أجل الحصول على المسابقة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن فاز بها عام 2019 على حساب نهضة بركان في الدور النهائي.

في المقابل، يكفي بركان التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد، شريطة تسجيله هدفين على الأقل في لقاء الإياب، للتتويج بلقبه الثالث في المسابقة، بعدما سبق أن حصدها عامي 2020 و2022، ومعادلة الرقم القياسي الذي يحمله فريق الصفاقسي التونسي، كأكثر الفرق تتويجا باللقب.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في كأس السوبر الإفريقي الموسم المقبل مع الفائز من نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي.