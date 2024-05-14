أسطورة ليفربول يهاجم صلاح: واصل "الاختباء" كعادته

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شن ستيف نيكول أحد أساطير ليفربول الإنجليزي هجوماً حاداً تجاه محمد صلاح بعدما فرط الفريق بتقدمه 3-1 أمام أستون فيلا ليتعادل 3-3 يوم الاثنين، قائلاً بأنه لم يستغرب ما قدمه النجم المصري كونه ما زال يواصل "الاختباء".

وتعادل ليفربول مع أستون فيلا يوم الاثنين 3-3 في آخر مباراة ليورغن كلوب مدرب الفريق خارج الأرض.

وظهر نيكول الغاضب عبر "إتش تي سي" عقب المباراة قائلاً: ما قدمه صلاح أمام أستون فيلا لا يختلف عن مستوياته في الفترة الأخيرة، إنه يواصل تلك المستويات أسبوعاً بعد أسبوع.



وأتبع: لن أجامله وأقول عكس ذلك، بل هو لاعب غير مرئي تماماً، من المؤسف أن يصل الحال به إلى هذه المرحلة، نحتاج إلى التركيز لمعرفة ما إذا كان يلعب أم لا.

وزاد لاعب ليفربول بين 1981 وحتى 1994: أرى أن ما يحدث مع صلاح أمر غير عادل، إذا أخذنا بالاعتبار مستوياته السابقة التي قدمها مع الفريق، لكن للأسف كان سيئاً في ختام الموسم عندما احتاجه ليفربول.

ولا يمر صلاح بأفضل حالاته خلال الأسابيع الماضية، إذ فقد فريقه صدارة الدوري، ثم اشتبك مع مدربه يورغن كلوب على الخط قبل دخوله للعب مباراة وست هام كبديل، قبل أن يتم استبعاده من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

