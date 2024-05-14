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تن هاغ مانشستر يونايتد فاران إيفانز
المدافع الفرنسي لعب 3 مواسم مع يونايتد

فاران يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد

العربية.نت
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أعلن المدافع الفرنسي رافائيل فاران يوم الثلاثاء رحيله عن صفوف فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهاية الموسم بعد رحلة لم تدم أكثر من 3 مواسم.

وانضم فاران إلى مانشستر يونايتد في 2021 قادما من ريال مدريد الإسباني في صفقة كلفت خزينة النادي مبلغا كبيرا، لكن الإصابات المتكررة نالت من مسيرة مدافع منتخب فرنسا، حيث ظهر بقميص مانشستر يونايتد في 93 مباراة على مدار ثلاثة مواسم.

ويبدو أن قرار فاران كان متوقعا حيث أن عقده في أولد ترافورد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، دون أن يتوصل لاتفاق مع ناديه بشأن التجديد.

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ويمتلك فاران الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا عام 2018 تجربة حافلة بالإنجازات مع ريال مدريد حيث توج معه بطلاً لدوري أبطال أوروبا 4 مرات، بالإضافة إلى كثير من الألقاب المحلية، أبرزها الدوري الإسباني 3 مرات.

وكتب فاران (31 عاماً) عبر منصات التواصل الاجتماعي: بالنسبة لكم، مشجعي مانشستر يونايتد كانت بضعة سنوات رائعة اللعب لهذا النادي الاستثنائي وارتداء هذا القميص، فالمرة الأولى التي ذهبت فيها إلى أولد ترافورد كلاعب في مانشستر يونايتد كانت مجنونة، الأجواء كانت رائعة.

وأوضح: رغم حقيقة أننا عانينا من موسم صعب، أشعر بإيجابية كبيرة إزاء المستقبل، الملاك الجدد جاءوا بخطة واضحة واستراتيجية رائعة.

وختم بالقول: أراكم في أولد ترافورد لوداعكم في أخر مباراة على ملعبنا هذا الموسم، سيكون يوما مؤثرا للغاية بالنسبة لي بكل تأكيد.

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