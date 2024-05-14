مبابي: ديمبلي سيعوض باريس عن رحيلي

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أكد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أن زميله في الفريق عثمان ديمبلي قادر على ملء الفراغ الذي سيتركه عندما يرحل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن قائد منتخب فرنسا منذ أيام أنه سيرحل عن بطل الدوري الفرنسي في نهاية الموسم بعد سبع سنوات بقميص الفريق، أصبح خلالها الهداف التاريخي للفريق بتسجيله 256 هدفا.

وارتبط مبابي بقوة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد بطل الدوري الإسباني، لكنه يبقى متحفظا بشأن الإعلان عن وجهته القادمة.



وقال كيليان في الحفل الذي تسلم فيه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي: لعبت بجوار لاعبين رائعين مثل عثمان ديمبلي، الذي يتواجد معنا الليلة، فهو صديق وأثق أنه يوما ما سيحصل على هذه الجائزة.

وتابع مبابي: أشكر إدارة النادي ومدرب الفريق على ثقته بي والجهاز المعاون والأطباء وجميع المسؤولين في النادي والإدارة الرياضية والرئيس وملاك النادي، لقد حاولت دائما أن أبذل قصارى جهدي.

واختتم مبابي تصريحاته: الآن أقلب صفحة في حياتي، وما سيأتي سيكون مثيرا للغاية، وبكل تواضع أنا صنعت التاريخ في الدوري الفرنسي قبل رحيلي، وحققت كل ما تمناه أبي.