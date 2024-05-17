برباعية.. الوصل بطلاً لكأس رئيس الإمارات على حساب النصر

1 دقيقة للقراءة

توج الوصل بلقب كأس رئيس الإمارات لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعدما اكتسح النصر 4 - صفر يوم الجمعة، في المباراة النهائية للبطولة.

ونجح الوصل في تحقيق اللقب للمرة الثالثة والأولى له منذ عام 2007، فيما خسر النصر النهائي للمرة الثانية في آخر ثلاثة مواسم.

ويأتي الفوز بلقب الكأس ليكون داعما للوصل في مواصلة مشواره في تصدر ترتيب الدوري الإماراتي، حيث يحتل الصدارة برصيد 55 نقطة بفارق ست نقاط عن شباب الأهلي صاحب المركز الثاني، وذلك قبل أربع جولات على نهاية الموسم.

وتقدم الوصل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق فابيو ليما من ضربة جزاء، حصل عليها الوصل بعد لمسة يد من سمير ميمسفيتش لاعب النصر داخل منطقة الجزاء، ليترجمها ليما بنجاح في الشباك.

وفي الدقيقة 54 عاد ليما ليسجل الهدف الثاني له للوصل، بعدما تلقى كرة عرضية من علي صالح، ليسددها من الوضع طائرا في الشباك ليعزز تقدم الوصل بهدف ثان.

ولم تمر سوى عشر دقائق فقط ليسجل الوصل هدفه الثالث عبر هاريس سفيروفيتش، الذي تلقى عرضية من نيكولاس خيمنيز ليضع الكرة بضربة رأس في الشباك.

وسجل علي صالح الهدف الرابع للوصل في الدقيقة 82، بعدما خطف الكرة وسط ارتباك واضح من دفاع النصر، لينطلق بالكرة ويسددها على يمين حارس النصر.

وأكمل النصر المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48، بعد طرد لاعبه موسى ندياي.