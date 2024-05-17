ثنائية فيرمن في ألميريا تبقي برشلونة في المركز الثاني

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سجل الصاعد فيرمين لوبيز هدفا في كل شوط ليقود برشلونة للفوز 2-صفر على مضيفه ألميريا متذيل الترتيب يوم الخميس ليثبت الفريق الكتالوني أقدامه في المركز الثاني لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط على جيرونا الثالث. وحسم ريال مدريد اللقب ويتربع على القمة وله 93 نقطة قبل جولتين من النهاية.

وسجل لوبيز الهدف الأول في الدقيقة 14 بعد ضربة رأس متقنة من مدى قريب سكنت شباك الحارس لويس مكسيمليانو عقب تمريرة عرضية متقنة من هيكتور فورت.

وأضاف لوبيز (21 عاما) الهدف الثاني بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67 وهو هدفه السابع في الدوري الإسباني هذا الموسم وتأكد هبوط ألميريا حيث يتذيل الترتيب وله 17 نقطة.