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كلوب ودع ليفربول بالدموع

وداع أسطوري لكلوب من جماهير ليفربول

ليفربول - رويترز
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منح ليفربول مدربه ذا الشعبية يورغن كلوب وداعا مظفرا بتغلبه 2-صفر على عشرة لاعبين من وولفرهامبتون على ملعب أنفيلد في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد.

وهز أليكسيس ماك أليستر وغاريل كوانساه الشباك ليمنحا ليفربول، ثالث الترتيب، فوزا لن يؤثر على موقع الفريق في جدول الترتيب، لكنه يسطر خطر نهاية حقبة المدرب البالغ عمره 56 عاما مع الفريق والتي استمرت لما يقرب من تسع سنوات.

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وبعدما بدا أن الفريق في طريقه لمنح مدربه الألماني وداعا أسطوريا، حقق ليفربول سلسلة من النتائج السلبية ليبتعد عن صراع
اللقب وينهي الموسم في المركز الثالث برصيد 82 نقطة، بفارق تسع نقاط خلف مانشستر سيتي البطل. ولعب ولفرهامبتون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28 عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لنيلسون سيميدو إثر تدخله على ماك أليستر.

وبعدها بست دقائق، أحرز اللاعب الأرجنتيني الهدف الأول بضربة رأس مستغلا عرضية هارفي إليوت لترتسم ابتسامة واسعة على محيا المدرب الألماني.

وضاعف كوانساه تقدم الفريق في الدقيقة 40 عندما حول تسديدة النجم محمد صلاح إلى داخل الشباك.

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