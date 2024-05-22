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رئيس "غراس فالي": محتوى الدوري السعودي سيصل إلى 45 دولة

دبي - قناة العربية
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كشف لويس هرنانديز الرئيس التنفيذي لشركة "غراس فالي" أن الاتفاق الذي أبرمته الأخيرة مع رابطة دوري المحترفين السعودي سيسمح بإنتاج المحتوى وتوزيعه بتكلفة منخفضة.

وقال هرنانديز لبرنامج "في المرمى": "غراس فالي" تعمل في عدد كبير من الدول واتفاقنا مع رابطة الدوري السعودي ستسمح بصناعة المزيد من المحتوى وبثه عبر منصاتنا بتكلفة منخفضة وستدر أرباحاً.

وختم: العقد المبرم يسمح لنا بإعادة ترويج المحتوى، كما سيكون هناك تفاعل أكثر مع الجماهير.

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