رئيس "غراس فالي": محتوى الدوري السعودي سيصل إلى 45 دولة

1 دقيقة للقراءة

كشف لويس هرنانديز الرئيس التنفيذي لشركة "غراس فالي" أن الاتفاق الذي أبرمته الأخيرة مع رابطة دوري المحترفين السعودي سيسمح بإنتاج المحتوى وتوزيعه بتكلفة منخفضة.

وقال هرنانديز لبرنامج "في المرمى": "غراس فالي" تعمل في عدد كبير من الدول واتفاقنا مع رابطة الدوري السعودي ستسمح بصناعة المزيد من المحتوى وبثه عبر منصاتنا بتكلفة منخفضة وستدر أرباحاً.

وختم: العقد المبرم يسمح لنا بإعادة ترويج المحتوى، كما سيكون هناك تفاعل أكثر مع الجماهير.