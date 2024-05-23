مولر: منتخب ألمانيا يملك مقومات البطل

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يرى توماس مولر الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014 أن بمقدور بلاده التتويج بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، رغم خيبة الأمل التي لازمت الفريق في البطولات الأخيرة.

وقال مولر مهاجم بايرن ميونخ لموقع "إن تي في"، يوم الخميس، لدى سؤاله عن فرص الفريق تحت قيادة المدرب يوليان ناغلسمان في التتويج بلقب البطولة التي تنطلق في 14 يونيو المقبل: نعم بكل تأكيد يمكننا أن نفعل ذلك.

وأوضح مولر أن ناغلسمان حقق طفرة بالفريق عقب خروج منتخب ألمانيا من دور المجموعات في أخر نسختين لكأس العالم ودور الستة عشر ليورو 2020، بجانب الأداء الباهت الذي قدمه الفريق في الأشهر الأخيرة من 2023.

وقال مولر: خاصة المسار عقب المباريات الودية في نوفمبر، حيث تعرضنا لهزيمتين صادمتين، وعبر المباريات الودية في مارس، وإعادة هيكلة صفوف الفريق، الفريق من حول يوليان فكر كثيرا في الأمر.

وبدأ ناغلسمان مسيرته مع الماكينات هذا العام بتشكيلة محددة من اللاعبين، الأمر الذي قاده لتحقيق انتصارات معنوية على فرنسا وهولندا في مارس الماضي.

وانضم مولر (34 عاما) إلى القائمة الأولية التي أعلنها ناغلسمان لـ "يورو 2024" في الوقت الذي استبعد فيه أمثال ماتس هوميلز وليون غوريتسكا.

وأكد مولر أنه من المستحيل مواساة اللاعبين الذين تم استبعادهم: هذه البطولة، هذه الذروة خاصة في ألمانيا، لا يمكنك استحضارها بالحجج، للأسف ليس هناك الكثير الذي يمكنك فعله لمساعدة اللاعبين المستبعدين.